3 ARRESTI. Scoperte armi e munizioni in una casa di AVERSA. Era diventata un market della droga

AVERSA (red.cro.) – I poliziotti del commissariato di Aversa, coordinatori dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di una persona di 56 anni, degli arresti domiciliari nei confronti di 2 persone di 53 e 26 anni, e dell’obbligo di dimora nei conti di 3 persone di 33, 31 e 23 anni, tutti residenti ad Aversa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto e detenzioni di arma clandestina, cartucce e munizioni, nonché per ricettazione di armi.

Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di Aversa con l’ausilio delle intercettazioni ambientali e telefoniche, di servizi di osservazione e pedinamento nonché informazioni rese da persone informate sui fatti, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, avevano organizzato presso l’abitazione del 56enne una piazza di spaccio con ruoli e compiti definiti. Nel corso delle attività investigative è emerso che gli indagati detenevano illegalmente armi, munizioni e cartucce risultate provento di furto e sottoposte a sequestro.