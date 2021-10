30enne di MONDRAGONE arrestato per spaccio

MONDRAGONE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, in via Pascoli di quel centro, nel corso di un servizio finalizzato contrastare lo spaccio sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, di S.A., 30 anni.



I militari dell’Arma a seguito della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto nella sua disponibilità gr. 107,54 di hashish, gr. 23,46 di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per confezionamento delle dosi e la somma in contanti pari a € 60,00.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.