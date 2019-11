33enne di CASAL DI PRINCIPE muore fulminato da una scossa elettrica. Lascia la futura sposa e una bimba

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – 33enne muore per una scossa elettrica. Gianluca Barallo, operaio, è stato fulminato da una scossa elettrica mentre stava eseguendo dei lavori sull’impianto elettrico di casa. Inutili i soccorsi per salvare il giovane, purtroppo la scossa è stata fatale. In poco tempo sono arrivati numerosi i messaggi di addio e cordoglio che stanno facendo il giro del web. Ecco cosa scrive un’amica: “La felicità si raggiunge in spazi e dimensioni che forse a noi non è concesso conoscere qui in terra …. spero che questo mio fratello la possa conoscere … che questo passaggio ti sia lieve. Sono sicura che il tuo buon cuore ci pensa e ascolta da lassù per dare conforto a chi ti ama…. fratello mio ci manchi RIP “.

Lascia la fidanzata futura sposa e una bimba. Sotto shock l’intera comunità.