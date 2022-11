35enne muore dopo l’aborto all’ospedale di CASERTA. La prescrizione “salva” i due medici

Condannati in primo grado, con pena ridotta in Appello, hanno fatto ricorso in Cassazione e la corte dell’ultima istanza, in considerazione della prescrizione, ha annullato gli effetti della sentenza

CASERTA – Gli uffici della corte di Cassazione hanno reso noto la motivazione della sentenza, emessa alla quarta sezione penale, che ha annullato il verdetto della corte d’Appello di Napoli, relativamente alla vicenda che ha visto morire Maria Tamburro all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano nel 2012.

Nell’estate di dieci anni fa la 35enne morì per colpa delle complicazioni susseguitesi a un intervento di amniocentesi, che le aveva provocato forti dolori addominali. Ricoverata all’ospedale di Caserta, le venne diagnosticata una colica renale e poi fu dimessa.

Il

giorno successivo, la 35enne, ancora in preda ai dolori,

Uscita dalla struttura di Marcianise, la sera stessa Maria si recò di nuovo all’ospedale di Caserta dove morì nella notte del 25 giugno.

Negli

anni la storia di Maria è stata seguita con attenzione dei giornali anche grazie al lavoro senza sosta della madre della trentacinquenne, che per anni ha tenuto accesa la luce dei riflettori sul caso.

I giudici del secondo grado avevano condannato ad una pena di tre anni il ginecologo Nicola Pagano, colui che nove giorni prima del decesso aveva sottoposto la donna, alla quindicesima settimana di gravidanza, all’intervento di amniocentesi, e il medico dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano Maria Tamburro a un anno e otto mesi.

I due camici bianchi hanno presentato ricorso in Cassazione rispetto alla sentenza di Appello e i giudici della corte suprema hanno annullato gli effetti penali del verdetto, una decisione causata dall’estensione del reato per avvenuta prescrizione.

A seguito, però, delle prove acquisite nel processo penale, i giudici hanno annullato anche gli effetti civili della sentenza, rinviando il carteggio per nuovo giudizio alla corte civile dell’Appello.