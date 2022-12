37enne di TEANO in tv. Torna su Rai Uno nel quiz game “L’Eredità”

TEANO (Pietro De Biasio) Nella puntata di mercoledì scorso un teanese si è fatto valere all’Eredità in onda su Ra1. Superate le principali manche, la nuova formula del gioco prevede la sfida e il ritorno di un ex campione. Sotto i riflettori di Rai Uno è perciò ritornato Alan De Biasio partecipando ad una nuova puntata del quiz game condotto da Flavio Insinna. Un volto non proprio ignoto dato che il giovane originario di Teano ha partecipato anche alle versioni speciali de L’Eredità nel 2017. In totale ha partecipato a ben 11 puntate del gioco di Rai 1: in tutto Alan ha vinto 326 mila euro, di cui 200 mila nella puntata finale dei campioni; la metà di quest’ultima vincita è stata da lui devoluta all’Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro. Nella puntata di mercoledì dopo aver vinto il gioco del “triello” è riuscito ad accedere alla “ghigliottina” con le seguenti parole da accostare a quelle vincente: azzurro, sole, paura, volto e ricordo. Per una cifra pari a 45.000 euro, Alan ha scritto “cadere” ma la parola della ghigliottina era “pallido”. Il simpaticissimo e preparato trentasettenne teanese non è riuscito però a incrementare il suo bottino.