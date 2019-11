37enne ricercato dopo la condanna, beccato dalla polizia. IL NOME

AVERSA – Il personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Vincenzo Gallozzi, ha dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio della pena detentiva emessa a carico di Ciro Quaglilo, 37 anni, pregiudicato, condannato per false attestazioni a pubblico Ufficiale ex art. 496 c.p. commesso alcuni anni fa. L’operazione di Polizia Giudiziaria veniva eseguita nella serata del 19 Novembre dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato Aversano a seguito del rintraccio dell’uomo ad Orta di Atella ove tra l’altro aveva stabilito la propria residenza. L’attività Info-investigativa finalizzata al suo rintraccio era iniziata la mattina presto; acquisite le informazioni necessarie, ossia quelle relative ai suoi spostamenti e ai luoghi da lui frequentati, il soggetto veniva arrestato e assicurato alla giustizia. L’uomo veniva quindi condotto in Commissariato per l’espletazione degli atti di rito e successivamente sottoposto alla misura presso la propria abitazione ad Orta di Atella. Per le false attestazioni, il condannato dovrà espiare 9 mesi di reclusione con possibilità di assentarsi per le indispensabili esigenze di vita.