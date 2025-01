4-2: il Nocelleto vince il derby contro il Teano Calcio. Gara più che combattuta.

Sidicini sconfitti ma con onore. Hanno giocato forte fino all’ultimo minuto. Goal di Carandente all’80°.

NOCELLETO / TEANO (ARNALDO BETTI) – Il derby tra FC Nocelleto e ASD Teano Calcio, disputato davanti a un pubblico caloroso, ha regalato emozioni e spettacolo con una vittoria per 4-2 dei granata allenati da mister Nicola Coppola. La gara, caratterizzata da intensità e colpi di scena, ha visto i padroni di casa consolidare il loro ottimo momento di forma con il quinto risultato utile consecutivo e il sorpasso in classifica sui rivali rossoverdi.

Il match si apre subito con grande ritmo e al 15′ arriva il primo episodio chiave: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Nocelleto, decisione contestata dalla formazione ospite. Dal dischetto, il giovane talento Mario Di Marco mantiene il sangue freddo e sigla l’1-0, spianando la strada ai suoi.

Gli uomini di Gianluca Bottone provano a reagire, ma è ancora il Nocelleto a spingere e trovare il raddoppio con un vero gioiello di Di Marco. Al 40′, il giovane granata lascia partire un missile dai 30 metri che si infila nel sette, scatenando l’entusiasmo dei tifosi locali. Si va al riposo sul 2-0 per i padroni di casa, che sembrano avere il controllo della partita. Nella ripresa, il Teano entra con uno spirito combattivo e accorcia subito le distanze. Al 47′, un calcio di rigore assegnato ai rossoverdi viene trasformato con freddezza da Fabiano Fonzino, riaprendo la gara sul 2-1.

La formazione di Bottone, galvanizzata dalla rete, cerca il pareggio ma si sbilancia troppo, lasciando spazio alle ripartenze del Nocelleto. Al 65′, Emilio Coppola approfitta di una disattenzione difensiva per segnare il 3-1 e, appena tre minuti dopo, firma la sua doppietta personale, portando il risultato sul 4-1. Nonostante lo svantaggio, il Teano non si arrende e trova un’ultima reazione con Marco Carandente, che all’80’ realizza il gol del 4-2. Tuttavia, è troppo tardi per ribaltare la situazione, perché arriva il triplice fischio che nsancisce la vittoria del Nocelleto.

Con questa affermazione, i granata di Nicola Coppola centrano la terza vittoria consecutiva e si posizionano davanti al Teano in classifica, confermando il grande lavoro svolto dalla squadra. Per i rossoverdi, invece, una gara da dimenticare ma con la consapevolezza di dover ripartire dalle buone cose mostrate in alcuni momenti del match. Il derby finisce così con un successo netto e meritato per il Nocelleto, che continua a sognare in grande in questa stagione.