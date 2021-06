40enne semina scompiglio in piazza: urla e ingiurie contro il sindaco presente all’inaugurazione di un locale

SANTA MARIA A VICO- Dà in escandescenza e semina il panico tra la gente. E’ accaduto tra il tardo pomeriggio di ieri e la prima serata nel centro di Santa Maria a Vico. L’uomo di circa 40 anni, sembrerebbe molto conosciuto in città, in sella alla sua bicicletta avrebbe dapprima danneggiato gli specchietti di diverse auto parcheggiate in strada. Poi per dare sfogo alla sua rabbia ha fatto incursione all’inaugurazione di un locale in zona alla quale erano presenti anche il parroco ed il sindaco urlando ingiurie e bestemmie contro il primo cittadino per poi in ultimo, ma non in ordine di gravità si è recato nei pressi della villa comunale dove avrebbe importunato alcune ragazzine.

Per cercare di riportare l’uomo alla calma e al contegno si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.