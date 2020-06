44 INDAGATI per i pestaggi nel carcere di S.MARIA C.V. in piena emergenza COVID

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Momenti di tensione al carcere di Santa Maria Capua Vetere tra Carabinieri e agenti penitenziari in seguito a un’operazione di polizia giudiziaria su ordine della locale Procura nell’ambito di un’indagine sui presunti pestaggi avvenuti il 6 aprile nell’istituto di pena, dopo una accesa protesta verificatasi qualche giorno prima, in piena emergenza sanitaria. Gli indagati sarebbero 44. Tra i reati figurerebbe anche quello di tortura. In carcere sono presenti i vertici della Procura di Santa Maria. Gli agenti contestano, a quanto si apprende, le modalita’ di notifica.