45enne muore dopo un incidente con la sua Harley Davidson: l’autopsia sul corpo di Domenico

CELLOLE – Nella giornata di ieri, un 45enne napoeltano residente a Milano, Domenico A., ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale Domitiana, nel territorio di Cellole, questo pomeriggio intorno alle 16:30.

Viaggiava su una motocicletta Harley Davidson quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato in maniera violentissima contro una Fiat 500.

Trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca, purtroppo non ce l’ha fatta.

Il pubblico ministero incaricato della procura di Santa Maria Capua Vetere ha deciso per l’autopsia sul corpo di Domenico, con il sequestro della salma che ora si trova all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta.

Sono rimaste ferite anche le due persone a bordo della Fiat 500, trasportate al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, presso il quale sono attualmente ricoverate.