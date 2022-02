44enne trovato morto in casa

SAN NICOLA LA STRADA (Lidia e Christian de Angelis) Trovato senza vita in casa 44enne si pensa al suicidio. Nel pomeriggio presso un’abitazione di via Pilade Bronzetti a San Nicola la Strada sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caserta e il personale sanitario del 118 dove i familiari di Michele F 44enne del posto è stato trovato impiccato all’interno dell’immobile, i familiari hanno richiesto i soccorsi ma per l’uomo, che lavorava nellambito del noleggio delle auto, non vi è stato nulla da fare, era deceduto. La salma trasferita a medicina legale per l’autopsia, ma non pare, vi siano segni di violenze o altro, per cui la pista più accreditata è qiella del gesto estremo. Sotto shock l’intera comunità.