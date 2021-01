46enne muore sul colpo. Ma di quale negozio era titolare il pakistano 46enne?

SANT’ARPINO – Al di la della tragedia rispetto alla quale non si può non manifestare tristezza per la morte di un uomo giovane, di un 46enne, il fatto di cronaca che abbiamo raccontato già da ieri pomeriggio, avvenuto in un esercizio commerciale di Sant’Arpino, darebbe l’idea di una integrazione veramente reale da parte della persona stroncata dal malore, del pakistano 46enne, il quale ha perso la vita in un negozio, c’è chi addirittura parla di un supermercato di cui sarebbe stato il titolare.

Cercheremo di capire se come sempre dalle nostre parti, la rete viaggia molto sulle ali della fake-fantasia o se effettivamente la storia di questo pakistano può essere interessante al di la del tragico epilogo della sua vita.