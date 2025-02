49enne di CASTEL VOLTURNO arrestato: casa sua era piena di droga

È stato trattenuto presso camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo

CASTEL VOLTURNO – È stato a seguito di una perquisizione domiciliare presso il suo domicilio di Castel Volturno che i carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto, un 49enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, all’interno dell’armadio della camera da letto, hanno trovato due pacchetti di sigarette con all’interno nascosta della sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo di gr. 9.7 e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ulteriore analoga sostanza stupefacente, confezionata in due bustine in cellophane, per un peso complessivo di gr. 66.8, è stata rinvenuta, sempre nello stesso armadio, nascosta tra gli indumenti. Quanto ritrovato è stato posto in sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto presso camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.