5 nuovi positivi in due famiglie. Fotografia dei contagi di S.ARPINO

S.ARPINO – La ricostruzione dei contagi operata dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana:

Cinque (5) ulteriori #positivi covid a Sant’Arpino ed un (1) solo guarito fra i precedenti (29) casi in quarantena. Complessivamente il nostro comune ha ora trentatré (33) positivi covid. I cinque positivi di oggi sono in due distinti nuclei familiari. Tre sono contagi ( moglie e figli) di un positivo e gli altri due sono moglie e marito. Stanno TUTTI bene. Nessuno dei cinque nuovi positivi presenta sintomi gravi. NESSUNO dei 33 positivi è in ospedale. La persona guarita è uscita dalla quarantena e dimostra che tutto si può risolvere. La situazione è difficile dal punto di vista sanitario, L’ASL è in affanno, tarda a fare tamponi, tarda a dare risposte, ma il numero di tamponi che stanno facendo è elevatissimo. Molti sono tamponi di controllo. Alcuni dei quali confermano la positività. Senza l’allarmismo esasperato e senza l’incoscienza dei negazionisti bisogna semplicemente capire che il virus “picchia forte” se gli porgi l’altra guancia. Occorre stare in guardia, dobbiamo convivere con il virus senza panico.

Questa è la seconda ondata , il numero di contagi sta aumentando però a Marzo e Aprile venivano, ricoverati in terapia intensiva e spesso morivano.

I contagiati di oggi, invece sono quasi tutti asintomatici, solo pochi vengono ricoverati in terapia intensiva. Ad Aprile avevamo 1000 morti al giorno, oggi invece i decessi sono drasticamente diminuiti. Allora il lockdown era necessario e doveroso. In questa seconda ondata la situazione è difficile ma non tragica,. Se rispettiamo le regole anti covid se manteniamo le distanze, se usiamo le mascherine, possiamo restare aperti in attesa del vaccino.