50enne casertano truffato: 20 mila euro per far lavorare il figlio in Vaticano. LA STORIA

FRIGNANO – Emergono ulteriori dettagli relativamente all’arresto di Carmine Cascio, 34enne di Roma, fintosi carabiniere per fregare un cittadino di Frignano, cinquantenne, promettendo un posto di lavoro per il figlio. Dopo l’arresto, avvenuto lo scorso 6 aprile, il tribunale del Riesame ha accolto l’istanza dei legali difensori, revocando la custodia cautelare in carcere e disponendo l’obbligo di dimora per il 34enne.

L’uomo è stato accusato di estorsione, dopo che il cinquantenne casertano aveva sporto denuncia ai carabinieri.

Già dal Maggio 2020, il 34enne romano, qualificatosi come maresciallo dei carabinieri aveva promesso, dietro un pagamento in denaro, l’assunzione per il figlio della sua vittima.

Secondo un primo resoconto, i pagamenti in denaro e le regalie offerte avrebbero raggiunto una somma intorno ai 20 mila euro a favore del presunto truffatore.