ALVIGNANO – Una donna, cinquantenne di Alvignano, residente nei pressi del Santuario dell’Addolorata, è arrivata durante la notte all’ospedale di Piedimonte Matese.

Secondo quanto emerso, aveva inalato una dose di veleno per topi, per motivi non ancora chiari.

Per fortuna la donna non è in pericolo di vita.