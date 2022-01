ALIFE – Un 55enne, di cui non si avevano notizie dal primo gennaio, è stato trovato morto nella sua abitazione di Alife. Era affetto da una serie di patologie. Il corpo è stato trovato a terra, vicino ad una stufa accesa e risultava in parte ustionato. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. L’uomo non era sposato ed era molto conosciuto in paese.