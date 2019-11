MARCIANISE (red.cro.) – E’ rimasto ferito il 56 anni, di professione rappresentante, preso in pieno questa mattina da un Apecar in via Guido Rossa a Marcianise, nel quartiere Madonna della Libera. Inoltre, pare che il conducente del mezzo non si sia fermato a prestare soccorso, lasciando a terra l’uomo, ferito al cranio. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono tenute sotto controllo.