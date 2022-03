56enne tenta di aggredire vigile urbano

MADDALONI – Continuano le segnalazioni a Maddaloni su Nicola M., 56 anni, l’uomo sottoposto più volte a Tso che poco meno di un anno fa si recò al Municipio per accoltellare il comandante dei vigili.

Ieri pomeriggio verso le 15 ha minacciato i vigili urbani brandendo una lattina di coca cola, poi ha tentato l’aggressione ai danni di una donna vigile. Sono intervenuti i colleghi e la situazione non è degenerata. E’ stata inviata anche un’informativa in procura e pare che sia stato sequestrato un coltello. Informati i familiari, si ipotizza un probabile trasferimento in una struttura idonea.