CARINOLA – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto di ieri, poco prima delle 17, nella frazione di Ventaroli a Carinola. La presenza del corpo esanime di un uomo per strada è stata segnalata ai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. L’uomo presentava una profonda ferita al volto che però potrebbe essere riconducibile ad una caduta.