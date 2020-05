8 ARRESTI, TUTTI I NOMI. Latitante stanato sul litorale

CASTEL VOLTURNO – Ritorniamo sulla notizia dell’arresto di 8 persone che abbiamo dato stamattina (LEGGI QUI). L’operazione, denominata ‘delfino algerino’ ha portato i carabinieri di Portoferraio, coordinati dalla procura della Repubblica di Livorno, a smantellare una fitta rete di spaccio che approvvigionava di droga l’isola. Tra le 8 persone arrestate stamani, un avvocato del Foro di Roma con studio a Livorno, Francesco Mancini, 46enne, finito ai domiciliari, mentre un suo collaboratore di origine albanese Aurel Zhupa, 43enne, dopo l’arresto e’ stato trasferito in carcere. Finiti ai domiciliari due fratelli, Marco e Andrea Coppola, di 42 e 32 anni, Emanuele Maniaci, 27 anni, rintracciato a Terrasini, Issam Belemaalem, 37, Mohamed Oueslati, 33 e Benyoucef Bouabdallah, 46 anni, individuato invece a Castel Volturno.

Durante l’esecuzione delle misure cautelari sequestrati altri quantitativi di sostanze stupefacenti e 8.000 euro in contanti. Secondo quanto ricostruito dai militari, i pusher avrebbero preso appuntamento con i loro clienti utilizzando un linguaggio criptico: la droga era chiamata ‘caffe”, ‘birra’, ‘istanze’, ‘atti’, mentre il luogo dello spaccio era ‘l’ufficio’. Il luogo per la cessione era di frequente il centro di Portoferraio, con appuntamenti anche in negozi e supermercati.