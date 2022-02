DENUNCIATI. Colpito alla testa con uno sgabello. Due giovani trovati con un tirapugni e..

AVERSA- I carabinieri della Compagnia di Aversa, nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati nell’ultimo fine settimana nelle ore maggiormente interessate dalla c.d. “movida” cittadina, unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno deferito in stato di libertà otto persone, rispettivamente:

– un quarantacinquenne di Giugliano in Campania (NA), ritenuto responsabile del furto di un generatore di corrente a Trentola Ducenta, per l’uomo è stato altresì proposto per il foglio di via obbligatori dal citato comune;

– due giovani, residenti a Casapesenna poiché, a seguito di un controllo, sono stati trovati in possesso di un tirapugni;

– un cinquantenne di Lusciano che, senza apparente motivo, ha aggredito colpendolo alla testa con uno sgabello, un cinquantaseienne del luogo;

– un cinquantaquattrenne di Orta di Atella, che ha denunciato il furto di un veicolo risultato sottoposto a sequestro amministrativo;

– un quarantunenne residente a San Marcellino, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora in quel comune, che è stato sorpreso all’interno di un bar del luogo, in violazione delle prescrizioni imposte da citata misura;

– un trentasettenne di Aversa che, sottoposto a daspo urbano, è stato sorpreso in quella Piazza Marconi intento a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Nel corso dei medesimi servizi sono state altresì elevate 43 contravvenzioni al codice della strada, controllate 736 persone e 385 veicoli.