SANTA MARIA A VICO – E’ dalle ore 14:00 di oggi che non si hanno più notizie di Vittorio Vinciguerra, 82enne di Santa Maria a Vico. L’uomo, di statura esile ed alto circa 1.75 metri si è allontanato dalla sua residenza in Parco dei Pini, lungo via Nazionale.

Gli abiti con cui è stato visto l’ultima volta sono una camicia a quadri bianchi e nera, pantalone scuro e copricapo con visiera di colore beige.