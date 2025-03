9 ARRESTI. La droga nel carcere casertano arriva grazie a mogli e parenti in visita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CARINOLA – Il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria per la Campania ha eseguito un’operazione anti-droga all’interno della Casa di Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola. L’azione, coordinata dalla Procura, ha portato all’applicazione di misure cautelari per 5 detenuti, finiti in carcere, e agli arresti domiciliari per 4 loro familiari, tutti sospettati di essere coinvolti nel traffico di stupefacenti all’interno del penitenziario.

Le indagini, ancora in fase preliminare, hanno ricostruito una rete di spaccio gestita dai detenuti con il supporto di parenti esterni. Gli investigatori hanno analizzato i flussi di denaro versati dai familiari per l’acquisto di dosi di droga, sequestrato sostanze stupefacenti all’interno del carcere e condotto accertamenti tecnico-scientifici che hanno confermato il sistema di cessione di droga.

Si ricorda che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino alla sentenza definitiva e che le misure cautelari sono state adottate in una fase preliminare delle indagini.