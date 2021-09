9 CONDANNE PER DROGA e 6 a giudizio

CASAL DI PRINCIPE/GRAZZANISE/SANTA MARIA CAPUA VETERE– (gv) Ieri dinanzi al gup del tribunale di Santa Maria cv ci sono stati 6 patteggiamenti, 4 rinvii a giudizio, 3 condanne col rito abbreviato. E’ stato questo l’esito dell’udienza camerale tenutasi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, Ivana Salvatore, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha deciso in merito alle posizioni degli indagati accusati, a vario titolo, di concorso in illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma nonché indebito utilizzo di carte di pagamento.

A seguito di patteggiamento col pubblico ministero Sergio Occhionero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la pena per Luigi Pezzera è di un anno e 6 mesi di reclusione, per Giovanni Di Martino un anno ed un mese di reclusione, per Antonio Della Cioppa un anno e 6 mesi di reclusione, per Raffaele Raimondo 6 mesi di reclusione, per Aldo Gagliardi 6 mesi di reclusione in continuazione con una pena precedente, per Teodora Paula Georgescu un anno e 6 mesi di reclusione. Hanno scelto il rito abbreviato Fabio Bencivenga (condannato ad un anno ed 8 mesi di reclusione), Luigi e Raffaela Frascogna (8 mesi di reclusione). Assolti Giuseppe Carlino e Sidibe Makan. Rinvio a giudizio a gennaio 2022 dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per Plinio Di Bello, Marco D’Elena, Antonio Parente e Patrizio Valentini.