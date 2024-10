90enne condannato a 14 anni di carcere per violenza sessuale in famiglia. Pena differita. Ecco cosa è successo

Il provvedimento del tribunale di Sorveglianza eseguito dai poliziotti della Questura di Caserta

MARCIANISE (g.g.) Si tratta di una situazione molto delicata in cui la certezza del diritto in relazione ad una pena frutto di un comportamento criminale particolarmente ributtante si scontra con una carta d’identità francamente complicata nel momento in cui si vuol pensare che i 14 anni e 9 mesi GR.OR. di Marcianise li possa scontare il carcere

Il soggetto in questione ha, infatti, 90 anni essendo nato nel 1934. Si è macchiato di un reato gravissimo ossia di violenza sessuale aggravata, probabilmente, stando alle previsioni contenute nel complicato e spesso revisionato articolo 609 del codice penale da un’implicazione probabilmente parentale inerente addirittura la vita di minori. I 90 anni però contano e conta il fatto che quella è un’età in cui in carcere difficilmente ci riesci a stare sopravvivendovi. Per questo motivo, con una procedura un po’ complicata, consistente in sintesi nel differimento e nella rideterminazione della pena a 11 anni 9mesi e 15 giorni è fatto in modo che GR.OR. riparasse ai domiciliari. Un provvedimento eseguito oggi dagli uomini della polizia di Stato della Questura di Caserta. Una bruttissima storia