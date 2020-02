A 42enne si spegne Anna, commerciante e mamma di tre bambini

TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – E’ venuta a mancare oggi 22 febbraio la 42enne Anna Pommella. Il decesso della donna ha provocato l’immenso sconforto del marito, dei suoi tre adorati figli e dei parenti ed amici tutti. Anna era conosciutissima in paese e non solo, dato che era titolare di un noto negozio di abbigliamento intimo. In tanti la ricordano come una donna sempre solare e disponibile con tutti al contempo anche una donna forte, insomma, una vera guerriera. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa di Trentola.Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia eccone alcuni tra i più commoventi:

G:D’ E. scrive: “Riposa in pace dolce Anna,sei stata una grande donna,una guerriera;non ti sei mai arresa davanti a nulla. Ricordo ancora il primo giorno che ci siamo incontrate che saresti diventata la mia compagna di stanza,e tu nonostante avessi un po’ di timore addosso non perdesti il tuo meraviglioso sorriso. Mi davi tu conforto parlando delle nostre famiglie,dei nostri figli dicendomi che dovevamo combattere proprio per loro. Tu li adoravi,lo scrivo e mi rabbrividisco la pelle e sai perché si riaffiora il tuo bel viso davanti i miei occhi mentre tu parlavi di loro con un amore illimitato. Oggi più che mai ho capito quanto la vita sia preziosa basta un attimo e non ci sei più. L’unico rammarico che ho è quello di non averti potuta vedere per l’ultima volta amica mia dolce riposa in Pace.❤❤❤🙏🙏🙏🙏🙏🙏”

M.A. scrive: “Cara amica mia anche se da lontano e non ci siamo viste più resterai sempre nel mio cuore riposa in pace e che dio ti accolga nel sue braccia non sarà mai un addio ti vorrò sempre bene”