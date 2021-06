LE FOTO. A bordo di un’auto con sirene e lampeggianti. 2 ARRESTATI

TEVEROLA In Teverola, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto 2 cittadini albanesi, un 26enne ed un 34enne, per possesso di segni e distintivi contraffatti. I due, in Italia senza fissa dimora, sono stati fermati mentre percorrevano le vie di quel centro cittadino a bordo di un’autovettura Mercedes modello 190, con targa albanese, su cui erano stati installati dispositivi bitonali e luminosi di colore blu (questi ultimi posti in corrispondenza della targa anteriore) simili a quelli usati dalle FF.PP..

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale. Gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo.