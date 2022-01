A CASERTA fare una carta prepagata alla poste è impossibile. Da giorni dicono che c’è un disservizio

CASERTA – (d.l.) Code e lunghi tempi di attesa per poi arrivare allo sportello e sentirsi dire: “Non è possibile effettuare l’operazione, c’è un disservizio, sembrerebbe nazionale”. E’ questa la condizione di disagio che ormai già da qualche giorno stanno vivendo gli utenti presso gli uffici postali della città di Caserta. Nello specifico ci giungono testimonianze di cittadini che sia presso l’ufficio di via Maestri del Lavoro che in quello di Via Ferdinando Fuga, a Caserta, sono stati impossibilitati ad effettuare operazioni di attivazione della carta Postepay ed operazioni di attivazione Spid e Bancoposta. Considerando che la società “Poste Italiane” vanta milioni di utenti e che la “Postepay” è la carta prepagata più diffusa in Italia e che conta ad oggi circa 19milioni di utenti, il down di questo, ed altri, servizi non può di certo passare inosservato. Il disagio è notevole, dato che non è possibile effettuare pagamenti, verificare un bonifico, e l’esito dell’operazione, o semplicemente per ricaricare la carta Postepay in entrata e in uscita. Allora succede che una semplice operazione si trasforma in motivo di accesa discussione tra l’operatore e il cliente che dall’altra parte dello sportello scalpita per i lunghi tempi di attesa alla fine dei quali ci si sente dire che causa disservizio l’operazione non può essere effettuata o che non è andata a buon fine. Ricevuta la segnalazione ci siamo mossi in persona recandoci nei suddetti uffici ed effettivamente ci hanno detto che da 48 ore in tutte le filiali di Caserta c’è questo disservizio che però è di carattere nazionale. Abbiamo cercato di trovare qualcosa di specifico dato che non si tratta di un servizio secondario, abbiamo approfondito la ricerca nel sito ufficiale di Poste Italiane ma anche lì non abbiamo avuto riscontri. Abbiamo allora consultato una delle tante piattaforme online che forniscono agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi ma dove all’interno i grafici presenti non specificano il tipo di disservizio e nulla di preciso c’ è scritto per quel che riguarda la problematica delle carte prepagate. La nostra è semplicemente una ricerca per cercare di capire cosa ha generato il cattivo funzionamento di una delle motivazioni principali per cui ci si reca in posta attualmente. Per ora non abbiamo dichiarazione ufficiale da parte di Poste Italiane, sappiamo solo che al momento, constatandolo personalmente su segnalazione di alcuni lettori, a Caserta la situazione è questa.