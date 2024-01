LE FOTO. A fuoco un palazzo di tre piani. Incendiati i pannelli fotovoltaici

Questa mattina alle 5 la segnalazione dei residenti. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta

LUSCIANO – Questa mattina, verso le ore 05:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta in via Galimberti, nel comune di Lusciano, allertati dai residenti di un piccolo palazzo di tre piani che vedevano uscire fumo dal tetto. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco subito si sono adoperati per spegnere un incendio che aveva interessato tutto il tetto fatto di travetti in legno che reggevano tegole e pannelli fotovoltaici, per una superficie di circa 280 mq.

Sul posto, oltre la squadra del distaccamento di Aversa, sono intervenute a supporto nelle operazioni di spegnimento anche la squadra del distaccamento di Marcianise, un’autobotte ed un’autoscala dalla sede centrale del Comando ed una piattaforma aerea dal distaccamento di Aversa.