A MARCIANISE l’autosalone per i bolidi di lusso dell’uomo della cocaina

MARCIANISE (red.cro.) – Il collaboratore di giustizia Nunzio Montesano ha spiegato in maniera attenta e precisa il rapporto tra Pasquale Fucito O’ Marziano, capace di gestire la fornitura della cocaina al Parco Verde di Caivano, con il beneplacit del ras Nicola Sautto, e un autosalone di Marcianise, non distante dall’uscita Caserta Sud.

“Aveva numerose macchine che posava la notte in un autosalone sulla Sannitica, che collega Caivano a Caserta. Pasquale era solito girare o in un’Audi A3 o in un Range Rover o in un Hammer o in una Ferrari. Una volta ho visto una ferrari sotto il palazzo di Pasquale, non so se l’aveva noleggiata. Una volta Pasquale mi disse che il proprietario di questo autosalone gli manteneva ‘un cuofano di macchine“.