A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: PACCHERI ALLO SCARPARIELLO

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni venerdì, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net e Napolice.net.

Oggi ci propone i paccheri allo scarpariello:

La seconda tappa del mio settembre culinario itinerante, arriva in Costiera Amalfitana. Positano è la cartolina d’Italia che ci invidia tutto il mondo ed è proprio lì, girando tra i vicoli e i chioschetti di frutta e verdura che mi è venuta voglia di un primo piatto semplice e genuino, con un tocco “a modo mio” che trasformerà la ricetta in una golosità. Dopo aver fatto la spesa da Vito e Teresa, mi sono spostata in una casa tipica della Costiera, precisamente a Praiano dove la splendida Adele, che ringrazio per la disponibilità, mi ha prestato la sua cucina per la preparazione del piatto. Scopriamo insieme tutti i passaggi e qualche rivisitazione dei paccheri allo scarpariello. Ricetta dell’antica tradizione napoletana inventata dalle mogli degli scarpari (calzolai) per riutilizzare e quindi consumare il ragù avanzato alla domenica. Buona visione e buon appetito!!!😃😋