A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: PIZZA NEL RUOTO

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni settimana, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net e Napolice.net.

Oggi ci propone i Pizza nel Ruoto!

In questa lunga e particolare estate mi sono riposata, ma ho anche lavorato per provare a regalarvi qualcosa in più. ☀️🧳 Ho deciso di approfittare delle location di vacanza per soffermarmi in alcuni luoghi che potevano fare al mio caso, trovando Amici che mi hanno accolta facendomi sentire a casa.🏡 Il mio Settembre itinerante, parte da Pasqualino Rossi: il maestro della “pizza al ruoto”, ma anche una persona speciale. Insieme abbiamo creato la pizza Fabrizia – al ruoto, che da oggi troverete all’interno del menù della sua pizzeria Elitè ad Alvignano. 🍕🍕🍕 Mi sono divertita molto, motivo per il quale ho deciso di mettere la faccia in questo progetto di cucina. Ho imparato tanti piccoli segreti, che custodiró gelosamente. A mio parere il risultato della pizza Fabrizia è un vero e proprio capolavoro. Se non ci credete, cliccate sul video! 🤩

Regia – Domenico Cuomo Progetto grafico – Dario Pagliuca Musica originale – Stefano Mandatori