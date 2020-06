A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: SBRICIOLATA RICOTTA DI BUFALA, CIOCCOLATO E LAMPONI

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni venerdì, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net e Napolice.net.

Oggi ci propone la SBRICIOLATA RICOTTA DI BUFALA, CIOCCOLATO E LAMPONI:

La sbriciolata ricotta e cioccolato è una torta che mi lega ad un momento molto particolare della mia vita. A novembre dell’anno scorso, l’ho preparata con smisurato amore, per il compleanno di una delle mie più care amiche. Per tutta una serie di vicissitudini che vi racconterò in un altro momento non abbiamo festeggiato come avremmo voluto, ma i desideri espressi al soffio delle candeline della mia amica su quella sbriciolata, si sono comunque realizzati tutti (per fortuna!!!). Ho trascorso diverso tempo, in cui il pensiero della sbriciolata rappresentava per me un ricordo spiacevole. Mi riportava ad una serata da dimenticare. Poi, come è mio solito fare, ho guardato bene il bicchiere e mi sono accorta fosse “mezzo pieno”.Quella torta oltre ad essere buonissima, aveva portato bene!!! Insomma, dopo tutte queste chiacchiere, la sbriciolata resta un dessert semplice da preparare, dagli ingredienti genuini, che vi garantirà di portare a casa una bellissima figura con i vostri ospiti. In questa versione ho aggiunto la ricotta di bufala, golosa, altamente proteica ed un pelino calorica, mia eterna alleata in cucina e i lamponi che regalano sempre un tocco di colore e di effetti benefici grazie alle molteplici proprietà contenute al loro interno. #paroladifabrigreco!