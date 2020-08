A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: ZUPPA INGLESE

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni venerdì, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net e Napolice.net.

Oggi ci propone i Zuppa Inglese:

Io non sono una mangiatrice di dolci, meno che mai un’amante degli aromi in cucina, eppure alla crema gialla proprio non so resistere. 🤩 La ricetta di oggi è “pensata e rivisitata” per tutti quelli un po’ rompiscatole come la sottoscritta! No all’alchermes. 🙅🏻‍♀️ Doppio no al rosolio. 🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️ Colorata e calorica quanto basta, semplicissima e fresca, servita in dei simpatici bicchieri da cocktail, la mia zuppa inglese al bicchiere potrebbe essere la svolta dei dopocena anche per i palati più complicati.😜🍸 Provare per credere! #paroladifabrigreco