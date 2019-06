A MONDRAGONE impazza lo sport preferito da bulletti da 4 soldi: il lancio della monnezza in strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La baby gang colpisce ancora e questa volta il gruppo di venti ragazzini ha preso d’assalto ieri sera, intorno la mezzanotte, la centralissima Viale Margherita “imbrattando” di rifiuti strade e marciapiedi.

Secondo quanto raccontato da una ragazza su Facebook, la banda di “bulletti” italiani (meglio specificare), in preda all’euforia del momento, hanno preso prima a calci i sacchetti della spazzatura depositati fuori alle abitazioni e poi li avrebbero lanciati in strada, non curanti dei passanti e delle automobili in transito.



E potrebbe trattarsi, secondo la descrizione fornita da alcuni testimoni, della stessa banda che due settimane fa ha aggredito selvaggiamente e ferito in modo grave, un cittadino bulgaro.Difatti chi ha assistito al pestaggio del giovane in zona lido, ha descritto gli aggressori come dei ragazzini di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, gli stessi che ieri sera si aggiravano per la città intimorendo chiunque incontrassero sul loro cammino.I cittadini chiedono maggiori controlli alle istituzioni locali, perché ormai non si sentono più al sicuro di circolare in strada liberamente, visto che ormai ci sono alcune realtà davvero fuori controllo.