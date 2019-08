A1 bloccata in un tratto casertano. Incidente a CASERTA sud, ferito 55enne

MARCIANISE – Poco dopo mezzogiorno a Marcianise, due vetture si sono scontrate all’altezza del distributore Esso, nel tratto di strada che conduce ai centri commerciali e al casello Caserta Sud. Un automobilista è rimasto ferito: si tratta di un 55enne di Caivano che è stato subito dimesso dall’ospedale di Maddaloni dove era stato portato in un primo momento.

Disagi alla circolazione in quel tratto, sia per chi rientra dal mare che per chi si reca a fare shopping.

Ancora, la situazione più critica attualmente si registra nel tratto dell’A1 Roma-Napoli all’altezza dell’uscita di Caianello dove si registrano circa due chilometri di coda per un incidente. Situazione tranquilla invece sull’Appia e lungo la Domiziana, dove non si segnalano disagi particolari.