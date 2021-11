CESA – Ancora una volta le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo in auto mentre si reca a Cesa, in zona Arena, per abbandonare rifiuti. Il soggetto, una volta giunto sul posto, ha aperto il bagagliaio per poi abbandonare i materiali su un cumulo già presente in zona. E’ stato identificato dai vigili urbani e sanzionato. E’ residente in un comune limitrofo.