“Abborda” la ex moglie dopo inseguimento mozzafiato per la città. Arrestato 61enne

Ripreso anche dalle videocamere di sorveglianza dei carabinieri che poi. lo hanno preso. Nella trafficatissima via Caserta. Ventiquattro ore prima era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex coniuge

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La notifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, avvenuta il giorno prima, non è, evidentemente, bastata a tenere lontano dalla ex moglie il 61enne di Grazzanise che, nella serata di ieri 23 novembre, è stato arrestato, in flagranza differita, perché ritenuto responsabile di atti persecutori.

A procedere all’arresto sono stati i carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere dopo che la donna si è recata presso i loro uffici per denunciare di essere stata, poco prima, inseguita e apostrofata in malo modo dal marito che la riteneva responsabile del provvedimento emesso a suo carico.

In particolare la donna ha riferito ai carabinieri di essere stata contattata dal 21enne figlio che l’avvertiva di aver notato il padre, quindi il suo ex marito, aggirarsi nei paraggi della sua abitazione. Per evitare di incontrarlo aveva deciso di rientrare a casa dove aveva trovato il suo ex appostato in auto ad attenderla.

Per evitare qualsiasi tipo di contatto aveva deciso di non rientrare e di continuare a girovagare fino a quando l’ex non si fosse allontanato.

Così però non è stato perché l’uomo, appena l’ha vista, ha messo in moto la macchina e l’ha inseguita.

A nulla sono serviti i tentativi della donna, che era in compagnia della figlia 22enne, di seminarlo perché questi, con manovre pericolose e azzardate, è riuscito con la sua vettura ad affiancare quella della vittima costringendola a fermarsi per poi offenderla con parolacce.

Sono state le sue grida di aiuto e quelle di paura lanciate dalla figlia nel bel mezzo della trafficatissima via Caserta, di Santa Maria Capua Vetere, a indurre l’uomo a desistere dai suoi intenti e scappare.

Le dinamica dell’inseguimento è stata anche ripresa dall’impianto di videosorveglianza di caserma carabinieri di Santa Maria Capua Vetere che proprio in via Caserta ha la sua sede.

L’uomo, rintracciato dai Carabinieri, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari.