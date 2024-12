ABUSI EDILIZI SULLA NEVE. Blitz dei carabinieri sul cantiere: SCATTA IL SEQUESTRO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN GREGORIO MATESE – I Carabinieri del Nucleo Forestale di San Gregorio Matese, insieme alla Polizia Municipale e al Tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno eseguito il sequestro preventivo di un intero fabbricato in costruzione nel comune di San Gregorio Matese, in provincia di Caserta. Il provvedimento è scattato a seguito di un sopralluogo che ha accertato lavori edilizi non conformi rispetto a quanto previsto dalla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) presentata dal proprietario.

Mentre il titolo edilizio autorizzava esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria, come il rifacimento del manto di copertura e il restauro di intonaco e rifiniture, i lavori in corso risultavano essere di natura completamente diversa, violando le normative edilizie e paesaggistiche. Inoltre, l’area in cui si trovava l’immobile è particolarmente tutelata, ricadendo all’interno del Parco Regionale del Matese, in una Zona di Interesse Comunitario (S.I.C.) e una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) della Rete Natura 2000, oltre a essere soggetta a vincoli paesaggistici.

A seguito della violazione, il proprietario del fabbricato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per reati legati all’abuso edilizio, al danneggiamento di un sito protetto e al deterioramento del paesaggio. Le forze dell’ordine hanno sottolineato la gravità della situazione, poiché le opere realizzate non solo violano la normativa urbanistica, ma compromettono anche l’integrità di un’area di rilevanza ambientale e paesaggistica.