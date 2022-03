Abusi sessuali, induzione alla prostituzione minorile e pedopornografia. Si apre con un rinvio il processo a don Roncone

Manca una delega e viene disposto il rinvio. L’ex parroco fu sorpreso dai carabinieri di notte in auto con un ragazzo e da lì partirono le indagini

PRESENZANO/SANTA MARIA CAPUA VETERE Manca una delega ed il processo a don Gianfranco Roncone si apre con un ulteriore rinvio . L’ex parroco di Presenzano è accusato di abusi sessuali su minori, induzione alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopernografico. Don Roncone venne sorpreso di notte, dai carabinieri, in auto con un ragazzo. Tale episodio diede via alle indagini che hanno portato prima all’arresto e successivamente al processo dell’ormai ex parroco.