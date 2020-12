Abusi sessuali su bambine tra i 10 e 14 anni, arrestato maestro di equitazione

CASERTA – Violenza sessuale aggravata su minore. E’ questa l’accusa con cui i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, questa mattina, hanno arrestato un 50enne istruttore di equitazione. Dalle indagini, partite dopo le dichiarazioni rese da alcuni minori, è emerso che l’uomo all’interno del maneggio di cui era responsabile “abusava della propria autorità, costringendo, in plurime occasioni, diversi minori (di età compresa tra i 10 e i 14 anni), a subire atti sessuali. In particolare, l’attività investigativa è stata sviluppata mediante l’acquisizione delle dichiarazioni delle vittime, avvenuta in modalità protetta da parte di personale specializzato nel contrasto di reati nei confronti delle “fasce deboli” e con l’ausilio di consulente tecnico esperto in psicologia, nonché attraverso l’analisi dei dispositivi telefonici delle persone offese.

