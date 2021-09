Abusivismo edilizio, assolta titolare della concessionaria Capitelli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Giudice Monocratico di Santa Maria Capua Vetere Zullo, dopo una lunga istruttoria dibattimentale ha assolto Isabella Capitelli, legale rappresentante della Roberto Capitelli srl, difesa dall’avvocato Gerardo Marrocco, dal reato di abusivismo edilizio contestato in relazione ai lavori eseguiti per la realizzazione del capannone industriale ubicato in Santa Maria Capua Vetere. La chiusura di questa vicenda mette fine ad una lunga e tormentata storia giudiziaria che ha visto chiudere la concessionaria d’auto, fiore all’occhiello della città di Santa Maria Capua Vetere.