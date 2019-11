Abuso di potere e falso ideologico. Rinviato a giudizio il sindaco di CASAPESENNA

CASAPESENNA (T.P.) – Il sindaco di Casapesenna è stato rinviato a giudizio per abuso di potere e falso ideologico dal tribunale di Napoli Nord. Si tratta di una vicenda che partì dalla denuncia del consigliere Sebastiano Cilindro. In realtà il primo cittadino nel 2018 pretendeva che Cilindo si dimettesse dopo l’arresto del padre Raffaele Cilindro, fatti per cui poi il genitore è stato completamente assolto. Il primo cittadino Marcello De Rosa protocollò una lettera (per le dimissioni del consigliere) senza che Cilindro ne sapesse nulla, facendo secondo le accuse un falso.