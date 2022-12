Abuso d’ufficio, procedimento archiviato per il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale

SUCCIVO – E’ stato archiviato il procedimento per abuso d’ufficio a carico del responsabile dell’ufficio tecnico Giuseppe De Rosa. L’amministrazione comunale invece pagherà le spese legali sostenute per la difesa dal professionista. De Rosa era sottoposto a procedimento davanti al tribunale di Aversa-Napoli nord per il reato ex articolo 323 del codice penale per fatti verificatisi durante l’espletamento delle sue funzioni come responsabile del settore tecnico del comune di Succivo a causa di una denuncia presentata nei suoi confronti in riferimento al permesso a costruire 9/2020. Il procedimento si è concluso con una ordinanza di archiviazione firmata dal gip Raffaele Coppola del tribunale di Aversa-Napoli nord.