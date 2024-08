Accecato dalla gelosia sfascia l’auto della moglie con la pala: ARRESTATO

Spedito ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico

RECALE – E’ finito ai domiciliari, con il braccialetto elettronico, il 46enne di Recale arrestato, sabato, dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. E’ quanto stabilito dal gip, Rosaria Dello Stritto, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto.

Secondo quanto ricostruito, il 46enne avrebbe in più occasioni ingiuriato la moglie per gelosia arrivando a controllare il suo telefono e a bucarle le ruote dell’auto per impedirle di andare a lavoro. Fatti che sono stati oggetto di denuncia da parte della donna. L’ultimo episodio, però, risale a pochi giorni fa. Il 46enne, rientrato a casa in stato di alterazione psicofisica, avrebbe infranto il parabrezza dell’auto della moglie con una pala metallica e successivamente avrebbe schiaffeggiato la figlia intervenuta in difesa della madre.

Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato i gravi indizi in capo all’indagato con pericolo di recidiva