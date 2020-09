Accoltella il fratello e si barrica in casa

FRIGNANO – Choc a Frignano dove un uomo risulta barricato presso la propria abitazione dalle ore 1.00 di questa notte dopo aver accoltellato il fratello, sembrerebbe a seguito di una discussione. L’uomo dopo aver ferito il congiunto, Raffaele Natale, ha contattato le forze dell’ordine con le quali ha iniziato una lunga trattativa per rilasciarlo e permetterne il trasporto all’ospedale Moscati di Aversa. Nicola Natale, questo il suo nome, ancora non si è ancora arreso. E’ barricato in casa sua in via 4 Novembre a Frignano nei pressi della scuola elementare. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza.