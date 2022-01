Accoltella un uomo in un supermercato, 44enne trasportato all’ospedale di AVERSA

AVERSA – Finisce nel sangue una rissa in un supermercato di Sant’Antimo, nel napoletano. Un 53enne ha accoltellato un 44ennne ed è finito in manette. Il fatto è accaduto in un supermercato di Via Appia. Il 53enne stava “infastidendo” una dipendente quando il 44enne, suo collega di lavoro, è intervenuto per allontanarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il più giovane è stato ferito. E’ stato trasportato all’ospedale di Aversa, non in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e sarà tradotto al carcere di Poggioreale.