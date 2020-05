Accoltellarono 2 giovani casertani per un piede pestato. Arrestati gli aggressori di piazza Bellini

S. MARIA CAPUA VETERE/CASAGIOVE – Era il 25 gennaio scorso quando in piazza Bellini, nel centro di Napoli davanti a un locale due giovani casertani, per un piede pestato, furono accoltellati, dopo una violenta lite, da un gruppo di ragazzi del luogo. Ieri i due aggressori, il 35enne Dario Ruocco (dei Decumani) e il 30enne Umberto Calienno (del rione Sanità) sono stati arrestati.

Il 29enne Alessio Brignola di Casagiove fu ferito all’inguine da un fendente, mentre l’amico di 26 anni, Mariano Pelosi di Santa Maria Capua Vetere, fu colpito alla spalla, e la lama lunga del coltello gli perforò il polmone.

Le indagini non si sono fermate e così i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli-Centro li hanno bloccati con le accuse di tentato omicidio nei confronti di una delle vittime e lesioni personali per l’altra. Per cancellare ogni dubbio sulla loro identità gli inquirenti hanno ascoltato anche le vittime che hanno confermato la versione rilasciata lo scorso gennaio. I due avevano spiegato che all’interno di un locale era nata una discussione per un piede pestato poco prima. I ragazzi avevano deciso di lasciare quel locale per evitare problemi ma, durante il ritorno alle auto, un gruppetto li aveva raggiunti e uno di loro li aveva colpiti al torace e all’inguine.