Accoltellato dalla madre, non è in pericolo di vita. Lei è stata denunciata

TRENTOLA DUCENTA – Ritorniamo sulla notizia della lite in famiglia degenerata in accoltellamento (CLIKKA E LEGGI) con la ricostruzione dei fatti realizzata dai carabinieri:

Nel corso del pomeriggio odierno i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta sono intervenuti in quel centro a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Giunti sul posto hanno sorpreso madre e figlio mentre litigavano in maniera accesa e violenta. La donna, pochi istanti prima, nel corso dell’aggressione da parte del figlio, lo avrebbe colpito con un fendente al torace utilizzando un coltello da cucina. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale civile di Aversa. Non versa in pericolo di vita. Dai primi accertamenti risulta che la lite sia scaturita da futili motivi a seguito dell’atteggiamento aggressivo del trentaduenne tossicodipendente. La madre cinquantaseienne è stata al momento deferita in stato di libertà.